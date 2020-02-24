Игорь Николаев без усов взволновал сеть (фото)

Шоу-бизнес

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который ранее опубликовал в Instagram видео с молодой Аллой Пугачевой, показал свое старое фото.

«Найдите 10 отличий», — подписал он коллаж, на котором два снимка. На первом фото Николаев-солдат — молодой и в форме. На втором фото — привычный всем Николаев-певец с кудрями и усами.

Именно отсутствие усов поразило поклонников артиста, они так привыкли к усатому Николаеву, что утверждают — на старом фото другой человек, которому «далеко до звезды».

Напомним, что звезда украинской эстрады Павел Зибров застраховал свои усы на 1 миллион гривен и даже выпустил клип на песню «Вуса-бренд».

Также напомним, что ранее муж певицы Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) посмеялся над усами Николаева.

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