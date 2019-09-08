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Муж Наташи Королевой посмеялся над Игорем Николаевым (фото)
Муж запрещенной в Украине певицы Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко), который недавно отпраздновал годовщину свадьбы, посмеялся над бывшим возлюбленным жены — Игорем Николаевым.
Так, на своей соцстраничке Тарзан разместил фото, на котором позирует с четырьмя мужчинами. У мужчин длинные светлые волосы и темные усы — как у Николаева.
«Интрига! Смотрите КВН», — подписал снимок Тарзан.
«О! Хорошая компания!!!» — отреагировала сама Королева. «Эротический сон Русалки», — потроллили ее поклонники, намекая на песню «Дельфин и Русалка», которую она пела с бывшим мужем.
«Тарзаны Николаевы», «Какие-то Игори Николаевы», «Один другого краше», «Они все похожи на Игоря Николаева», — смеются комментаторы.
Напомним, что бывшие «Дельфин и Русалка» давно помирились и даже поздравляют друг друга с праздниками.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..