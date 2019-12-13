Шоу-бизнес

"Олежка Винник не конкурент": Зибров выпустил клип про свои усы (видео)

Популярный певец Павел Зибров, который снова женился на своей жене Марине в 25 годовщину совместной жизни, порадовал поклонников новой работой. Народный артист выпустил клип на песню «Вуса-бренд». Говорит, что Марина полюбила его за эти самые усы и вот уже четверть века крепко держит за них.

«Усы — это моя магия. Песен много о глазах, о волосах, о груди, ножках, о чем угодно, а про усы — единственная песня. Усы — это настоящий мужской инструмент!» — говорит Зибров.

В ярком клипе Павел Николаевич предстает в экстравагантных образах: в блестящем темном и красном костюмах, его волосы собраны на затылке в хвост. Полуголые девушки танцуют с накладными усами. «Олежка Винник, ты мне не конкурент», — поет Зибров в песне.

Режиссером клипа стала Елена Винярская, автор клипов для многих звезд шоу-бизнеса.

«Хайпую на максималках. Телочки и балдеж», — написал Зибров в Instagram и пообещал вскоре застраховать свои брендовые усы на миллионы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Потап, Олег Винник и Оля Полякова представили взрывной клип «Свят! Свят! Свят!», ставший саундтреком к продолжению комедии «Шалене весілля-2».

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