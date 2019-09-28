Еще не Примадонна: Николаев показал трогательное ретро-видео с молоденькой Пугачевой

Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagramуникальное видео с Аллой Пугачевой, исполняющей песню его сочинения «Прости, поверь». Артист признался, что ранее не видел эту запись и считает ее «очень трогательной», поэтому и решил показать видео публике.

Судя по всему, запись была сделана в 1986 году, на ней будущая Примадонна предстает совершенно неузнаваемой молодой женщиной — худенькой и романтичной, и только копна вьющихся волос выдает в ней известную певицу.

В ролике сменяют друг друга кадры того, как Алла Борисовна гуляет по городу в розовом плаще и с эффектным черным бантом на голове, а также с ее выступления на одном из концертов.

В комментариях подписчики Николаева признались, что уже даже не помнят такую Пугачеву и могли бы не узнать артистку, если бы не ее голос. Коллеги же композитора по цеху отметили, что чувствуют ностальгию, смотря запись, и сразу вспоминают свою юность, ведь у многих она прошла именно под хиты певицы.

В то же время поклонники Аллы Борисовны уверены, что сейчас 70-летняя певица выглядит гораздо больше похожей на себя в молодости, особенно когда она находится в окружении молодого мужа, Максима Галкина, и младших детей — Гарри и Лизы, отмечает eg.ru.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети раскусили причину отношения Примадонны к Лободе: по мнению фанатов, Пугачева решила «щелкнуть по носу» Орбакайте.

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