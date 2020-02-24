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В Карпатах нашли заблудившихся туристов: подробности спасательной операции
Туристов, заблудившихся накануне в Карпатах, нашли спасатели. Напомним, во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек — четверо киевлян и один житель Кременца Тернопольской области. Они двигались из cела Квасы в направлении горы Петрос Раховского района.
По информации ГСЧС, сначала поиски проводились отделениями Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 15 спасателей и 3 единиц техники.
Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону горы, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза. Поэтому поиски были временно приостановлены из-за опасности для самих спасателей.
Через 1,5 часа поиски возобновили. Группы разделились и усилились.
Около полудня туристов нашли и провели их к подножию горы. К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области открыло онлайн-сервис для туристов — перед выходом в горы им предложили регистрироваться онлайн на сайте спасателей.
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