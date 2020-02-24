24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Карпатах нашли заблудившихся туристов: подробности спасательной операции

14:05 24 февраля 2020 170
туристы
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Туристов, заблудившихся накануне в Карпатах, нашли спасатели. Напомним, во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек — четверо киевлян и один житель Кременца Тернопольской области. Они двигались из cела Квасы в направлении горы Петрос Раховского района.

По информации ГСЧС, сначала поиски проводились отделениями Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 15 спасателей и 3 единиц техники.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону горы, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза. Поэтому поиски были временно приостановлены из-за опасности для самих спасателей.

Через 1,5 часа поиски возобновили. Группы разделились и усилились.

Около полудня туристов нашли и провели их к подножию горы. К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области открыло онлайн-сервис для туристов — перед выходом в горы им предложили регистрироваться онлайн на сайте спасателей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Спасатели

В Одессе рухнувшее из-за ветра дерево убило пенсионерку (фото)

Николаев

Игорь Николаев без усов взволновал сеть (фото)

Новорожденная

Мама, роди меня обратно: новорожденная стала интернет-сенсацией из-за мрачного выражения лица (фото)

Грипп

В Украине от гриппа умер 43-летний мужчина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер