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В Карпатах пропали туристы
В понедельник, 24 февраля, в Закарпатской области спасатели продолжают искать туристов, заблудившихся накануне в Карпатах в районе горы Петрос, что в Раховском районе — их поиск затрудняют погодные условия.
Как сообщают в областном ГосЧС, пятеро туристов вышли из села Квасы в направлении горы Петрос. Четверо из них (1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения) — киевляне, а руководитель группы — из Кременца Тернопольской области.
Сообщается, что туристов, заблудившихся вечером 23 февраля, искали 10 спасателей из отделения Раховской горно-поисковой спасательной группы. Однако поиски затрудняли сложные погодные условия — во время операции спасатели сорвали два снежных карниза. Поэтому в 4:35 поиски были приостановлены. А в 5:10 на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону села Богдан Раховского района.
«В 06:00 24 февраля поисковые работы возобновлены, сейчас спасатели двигаются в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с заблудившимися отсутствует», — добавили в областном главке ГосЧС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области открыло онлайн-сервис для туристов — перед выходом в горы им предложили регистрироваться онлайн на сайте спасателей.
Фото со странички Черногорского горного поисково-спасательного отряда в соцсетях.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.