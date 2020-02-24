Мир

"Он грязный": в России фельдшеры волокли пациента по асфальту (видео)

В сеть выложили видео, как в Пермском крае России фельдшеры скорой помощи волокли пациента по асфальту. Ранее в сеть попало видео, как в Татарстане (РФ) пациент с ножом в спине собрался на перекур.

Как передает «Медиазона», прохожая поинтересовалась у фельдшеров, почему человека тянут по земле, а не несут на носилках. А ей ответили: «Носилки для больных. Он весь грязный».

В Пермском крае фельдшеры скорой помощи волокли пациента по асфальту без носилок. Одна из прохожих спросила:



Вы что без носилок-то ездите?

Носилки для больных. Он весь грязный, ответил фельдшер.



Теперь региональный Минздрав проводит проверку. https://t.co/W1DVNQDTpY pic.twitter.com/AwkFaDGJW6 — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новомосковске Днепропетровской области расследуют случай, когда из машины «скорой» на ходу выпал пациент — это ЧП попало на видео.

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