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"Он грязный": в России фельдшеры волокли пациента по асфальту (видео)
В сеть выложили видео, как в Пермском крае России фельдшеры скорой помощи волокли пациента по асфальту. Ранее в сеть попало видео, как в Татарстане (РФ) пациент с ножом в спине собрался на перекур.
Как передает «Медиазона», прохожая поинтересовалась у фельдшеров, почему человека тянут по земле, а не несут на носилках. А ей ответили: «Носилки для больных. Он весь грязный».
В Пермском крае фельдшеры скорой помощи волокли пациента по асфальту без носилок. Одна из прохожих спросила:— Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2020
Вы что без носилок-то ездите?
Носилки для больных. Он весь грязный, ответил фельдшер.
Теперь региональный Минздрав проводит проверку. https://t.co/W1DVNQDTpY pic.twitter.com/AwkFaDGJW6
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новомосковске Днепропетровской области расследуют случай, когда из машины «скорой» на ходу выпал пациент — это ЧП попало на видео.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..