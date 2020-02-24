Представлялись полицейскими: в Хмельницком задержали наглых мошенников (фото)

Происшествия

В Хмельницком области полиция задержала группу харьковчан, которые выдавали себя за полицейских и обманным путем выманивали деньги у людей. Ранее жителей столицы предупредили о новой хитрой схеме мошенников.

Как сообщают в ГУНП Хмельницкой области, преступная группа «отметилась» в Львовской, Тернопольской, Киевской, Полтавской и Сумской областях — речь идет о десятке эпизодах.

«Злоумышленники использовали старую мошенническую схему: звонили людям и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности их родных. Двух аферистов „на горячем“ задержали в Хмельницком», — сообщили в областной полиции.

«Гастролеры», в частности, 21 февраля выманили у жительницы Хмельницкого тысячу долларов и 10 тысяч гривен за то, чтобы ее дочь не привлекли к ответственности за якобы совершенное ею ДТП. Уже на следующий день жертвой мошенников стала еще одна местная жительница, которой за 10 тысяч гривен и 420 долларов предложили «спасти» устроившего ДТП и попавшего в реанимацию сына. Однако рядом с домом, где живет женщина, аферистов — уроженцев Харьковской области 23 и 27 лет — задержала полиция.

Во время обыска у них обнаружили почти 25 тысяч гривен, мобильные телефоны и несколько сим-карт.

А сотрудники уголовного розыска полиции Волыни и Полтавщины задержали их третьего подельника — 25-летнего ранее судимого харьковчанин — на железнодорожном вокзале в городе Гребенка Полтавской области, когда тот ехал из Хмельницкого на поезде.

«Гастролеров» задержали в порядке ст. 208 УПК Украины до избрания меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области сотрудники СБУ разоблачили группу мошенников в составе 12 человек, которые выманили у украинцев более миллиона гривен. Злоумышленники получали предоплату за машины, телефоны и бытовую технику, которые они якобы продавали через интернет.

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