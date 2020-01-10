«Помогите вернуть документы»: киевлян предупредили о хитрой схеме мошенников (фото)

Общество и люди

В Киеве двое мошенников в результате обмана доверчивых киевлян за «один заход» заработали около 10 тысяч гривен. Напомним, ранее в столице задержали аферистов, которые в течение двух лет обманом вымогали у пенсионеров деньги якобы на лечение их близких.

О новой схеме наглых аферистов предупреждает жителей столицы паблик «Киев Оперативный».

По информации ресурса, «преступный тандем» использовал легенду потери документов и давил на сочувствие людей.

Первая часть схема работы мошенников описана так: «Пришла с улицы женщина и рассказала консьерже слезливую историю: мол набрали в свое время кредитов, муж моряк уходит в рейс, кредиты оформлены на мужа, нужно вносить очередную плату. Она якобы взяла документы мужа и отправилась гасить кредиты, но по дороге где-то потеряла все документы, возможно на почте. Попросила, что если вдруг кто-то объявится с пропажей, то она готова выплатить вознаграждение $ 500, а то муж ее прибьет за утрату документов. Женщина оставила контактный телефон и с такой легендой прошлась по всем секциям жилищного комплекса».

Дальше свою роль в «разводе» сыграл партнер аферистки. Он явился часа через три и заявил, что нашел документы и готов их вернуть за вознаграждение.

Консьержка бросилась звонить по контактному номеру, но женщина сказала, что сейчас она не дома, но уже берет такси и совсем скоро примчится за документами.

Мужчина начинает давить на консьержку и говорить, что у него нет времени ждать, что он курьер. А документы женщина якобы сможет забрать завтра или послезавтра в отделении почты.

В это время мнимая «владелица документов» умоляет консьержку расплатиться с мужчиной. Она также добавляет, что сейчас приедет на такси вернет консьержке деньги и заплатит ей за содействие.

В итоге сердобольная консьержка вошла в положение и заплатила вознаграждение (не $ 500, а сколько у нее было) мужчине в обмен на папку с документами.

С такой легендой мужчина прошелся по всем секциям ЖК. Из 5 секций в трех ему выплатили «вознаграждение». Это составило около 10 тысяч гривен.

Ресурс дает приметы аферистов и их фото с камер видеонаблюдения. а также отмечает, что приехали они на машине.

«Женщина: среднего роста, около 40 лет, шапка со светлым бубоном, темный полушубок, темные джинсы, темные сапожки, очки, черное каре.

Мужчина: чуть выше среднего роста, около 40 лет, короткая темная-синяя куртка, темная осенняя молодежная шапка с лейбой на лбу, темные брюки, кроссовки Nike со светлой подошвой, небольшая темная сумочка Приехали и уехали на авто: синяя Skoda Fabia универсал», — сообщает издание.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве разоблачили сеть мошеннических «финансовых аукционов». Перед этим киберполиция разоблачила группировку хакеров, взломавших более 20 тысяч серверов по всему миру.

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