На Полтавщине СБУ накрыла интернет-мошенников, обманувших украинцев на миллион гривен

Происшествия

Управление СБУ в Полтавской области разоблачило группу мошенников в составе 12 человек, которые сумели выманить у жителей Украины более миллиона гривен, размещая на популярных интернет-ресурсах объявления о продаже автомобилей, сельхозтехники, мобильных телефонов и бытовой техники. Этих товаров на самом деле у них не было, тем не менее жуликам удавалось получать от доверчивых граждан реальную предоплату на банковские карточки. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мошеннике, который с помощью хитрой схемы украл более миллиона гривен с карточек украинцев.

По информации пресс-службы ведомства, у нечистых на руку интернет-продавцов изъяты денежные средства, мобильные телефоны, многочисленные телефонные карточки, которые они меняли в целях конспирации. Сотрудники управления СБУ провели 25 обысков в помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности, и выявили доказательства мошеннических схем. Собранные материалы переданы в следственное управление ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Служба безопасности разыскивает пострадавших от действий данных злоумышленников и просит обращаться по телефонам 0532−51−18−38, 068−858−13−03 или по адресу: Полтава, ул. Соборности, 39.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве полиция задержала аферистов, которые в течение двух лет обманом вымогали у пенсионеров деньги якобы на лечение их близких.

Фото: УСБУ в Полтавской области

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