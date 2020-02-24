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В Киеве чуть не отправили на штрафплощадку авто вместе с детьми внутри (фото)
Фото эвакуированного автомобиля с полностью тонированными стеклами выложили на странице киевской инспекции по парковке. Как выяснилось, на заднем сиденье машины находились двое детей, которых заперли там родители. Отец с матерью были где-то неподалеку. Уже по дороге на штрафплощадку они догнали эвакуатор и освободили детей. Водитель добился, чтобы и сам автомобиль выгрузили со спецтранспорта. По этому инциденту выписано постановление.
В инспекции советуют быть более внимательными к близким и окружению, а также призывают не забывать маленьких детей одних в машине — это гораздо хуже, чем неправильная парковка.
А в соцсетях тем временем написали комментарии по поводу случившегося. Хорошо то, что хорошо заканчивается, но…
«Виктор Коваль ви порушуєте закон про персональнi даннi. Номери машин повиннi бути закритi. а дiтей взагалi не можна фотографувати».
«Я вам кажу більше, ця пидлота на ім`я батьки протитримала дітей на евакуаторі біля двох годин, щоб не забрали автівку на штрафмайдан до приїзду поліції, діти були без батьків, можливо, вони хотіли їсти, чи сходити в туалет, чи попити водички».
«А штраф за тонировку, за автокресла и передача дела в опеку, не? Сильно крутой чел оказался? 250 грн штрафа — парковка в центре на пару часов так и обойдется +/-. А учитывая, что штрафуют не каждый раз, вообще сплошная выгода и никакого риска.
«Там и фонари тонированы… Диагноз».
«Якщо це буде встановлено, що батьки залишають в ТЗ неповнолітних дітей, не однораз, то ними займатимуться опікунськи органи, а далі позбавлення батьківських прав».
«Хіба таке авто має право виїжджати на дороги? Тонування ж заборонене, сподіваюся, за це водія теж оштрафували».
«А на инспектора по парковке постанову тоже выписали?»
Между тем мунициальные площадки, которые можно найти по ссылке, открыты ежедневно (кроме выходных) с 8:00 до 22:00. Кроме того, в «Киевпарксервисе» указывается, как оплачивать услугу и где находятся частные парковки в центре.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Подоле появится первая в столице роторная парковка высотой 15 метров, которая будет занимать площадь размером в два паркоместа, но при этом способна разместить 12 автомобилей одновременно. Сооружение планируют установить возле Житнего рынка.
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