Мир

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

СМИ сообщают, что в России грамоты администрации президента РФ удостоили Елену Михайлову, которая снимается в фильмах для взрослых. Напомним, в январе 2020 года четыре россиянки в Лас-Вегасе получили «Порно-Оскары».

Как пишет УНИАН, россиянка, известная под псевдонимом Nimfa Viola, получила грамоту «за вклад в православное искусство». Сообщается, что фото с грамотой Елена Михайлова разместила в социальных сетях.

А вручили ее за изготовление ювелирных украшений на христианскую тематику — Михайлова позиционирует себя как православная верующая и мастер-ювелир.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла Джордж Спилберг решила начать карьеру в порноиндустрии, в жанре соло.

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