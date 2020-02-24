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В Германии автомобиль на скорости врезался в карнавальное шествие: десятки пострадавших (фото)
В понедельник, 24 февраля, в Германии не менее 15 человек, включая детей, получили ранения в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (15:30 по киевскому времени) в городе Фолькмарзене (земля Гессен). Пострадали участники и зрители карнавала.
Как утверждают очевидцы, водитель серебристого Mercedes-Kombi умышленно объехал ограждение, отделяющие участников праздничного шествия от зрителей. После этого он нажал на газ и врезался в толпу. Автомобиль проехал не менее 30 метров, прежде чем остановился.
Водитель задержан полицией. Власти пока не спешат с выводами, однако, как сообщают немецкие СМИ, все говорит о том, что этот человек действовал сознательно. Ни его имя, ни возраст не сообщаются. К месту наезда стянуты большие силы полиции.
Нынешний понедельник в Германии носит название Rosenmontag. В переводе это означает «Бешеный понедельник». В этот день во многих федеральных землях по традиции проходят карнавальные шествия.
Фолькмарзен — небольшой город в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек — не стал исключением.
Наезд совершен спустя всего четыре дня после массовой бойни, устроенной в городе Ханау, федеральная земля Гессен. Там 20 февраля 43-летний Тобиас Р. расстрелял посетителей двух кальянных. Затем убил родную мать и покончил с собой. Он разместил в сети видеопослание, в котором раскрыл свои праворадикальные взгляды. В общей сложности Тобиас убил 10 человек, в основном это были выходцы из Турции. Власти Германии назвали бойню в Ханау терактом.
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