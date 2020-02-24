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Киевлянка получила счет за тепло на 53 тысячи гривен: в "Киевтеплоэнерго" заявили, что ошибки нет

В Киеве жителям начали приходить январские платежки за отопление. Владелица квартиры на Русановке, получив квитанцию, была по-настоящему шокирована: «Киевтеплоэнерго» выписало счет на 53 тысячи гривен. В компании на это заявили, что ошибки нет — сума действительно насчитана в соответствии со всеми правилами.

Упомянутая квартира находится в многоэтажке по улице Сверстюка, 52-В. В четырехкомнатных апартаментах отапливаемая площадь составляет 127,3 кв.м. В «Киевтеплоэнерго» объясняют, что из 177 квартир в доме только одна эта не оборудована индивидуальным счетчиком тепла. Следовательно, владельцы квартир со счетчиками платят в соответствии с показаниями своих приборов. Всю недополученную сумму «Киевтеплоэнерго» собиралось взыскать с хозяйки жилья без счетчика.

«Это не ошибка и не технический сбой… Разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика», — объясняют в компании.

Во избежание подобных ситуаций «Киевтеплоэнерго» советует ставить в квартирах индивидуальные счетчики. В будущем, возможно, будет поддержано предложение об особой процедуре начислений для домов, где у подавляющего большинства жителей (более 70%) стоят приборы учета тепла. Что касается конкретного случая с квартирой на Русановке, то «Киевтеплоэнерго» пообещало встретиться с хозяйкой жилья и обсудить перерасчет суммы в квитанции.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали, что ждет жителей, если в доме до августа 2020 года не появится счетчик на отопление. А финансовый аналитик Алексей Кущ уточнил, стоит ли ждать снижения тарифов на тепло.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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