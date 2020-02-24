Украинцы с Diamond Princess отказались покидать зараженный лайнер

Украина

На круизном лайнере Diamond Princess ни один из 25 украинцев пока что не изъявил желания эвакуироваться на родину из-за вспышки китайского коронавируса COVID-19. Двое заболевших украинцев остаются в больнице Японии.

Украинскому МИДу удалось связаться с 24 из 25 украинцев и обсудить с ними гипотетическую эвакуацию. «24 сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт», — сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в эфире Громадське радіо.

Все украинцы на судне Diamond Princess входят в состав экипажа лайнера и подписали соответствующий контракт.

Напомним, из трех с половиной тысяч человек, находившихся на судне, заражение коронавирусом подтверждено у 691. Cудно до 19 февраля стояло на карантине возле японской Иокогамы. Двое заболевших считаются полностью выздоровевшими. При этом зафиксировано три летальных исхода — все случаи касались пассажиров 80 лет и старше.

Фото cruisemapper.com

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