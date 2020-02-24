24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцы с Diamond Princess отказались покидать зараженный лайнер

23:15 24 февраля 2020 201
лайнер
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На круизном лайнере Diamond Princess ни один из 25 украинцев пока что не изъявил желания эвакуироваться на родину из-за вспышки китайского коронавируса COVID-19. Двое заболевших украинцев остаются в больнице Японии.

Украинскому МИДу удалось связаться с 24 из 25 украинцев и обсудить с ними гипотетическую эвакуацию. «24 сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт», — сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в эфире Громадське радіо.

Все украинцы на судне Diamond Princess входят в состав экипажа лайнера и подписали соответствующий контракт.

Напомним, из трех с половиной тысяч человек, находившихся на судне, заражение коронавирусом подтверждено у 691. Cудно до 19 февраля стояло на карантине возле японской Иокогамы. Двое заболевших считаются полностью выздоровевшими. При этом зафиксировано три летальных исхода — все случаи касались пассажиров 80 лет и старше.

Фото cruisemapper.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

лайнер

Украинцы с Diamond Princess отказались покидать зараженный лайнер

Коронавирус в Италии

Тревога не напрасна: в Италии уже семь жертв коронавируса

Василий Мирошниченко

Прототипами героев популярного фильма «Экипаж» стали летчики Одесского авиаотряда

счет

Киевлянка получила счет за тепло на 53 тысячи гривен: в "Киевтеплоэнерго" заявили, что ошибки нет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер