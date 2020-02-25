24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Печальный итог стриптиза в морге: в РФ "разобрались" с участниками корпоратива с обнаженкой

1:41 25 февраля 2020 94
Стриптиз в Питере
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Санкт-Петербурге, где недавно работников морга «оригинально» поздравили с праздником при помощи стриптиза, временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко. Об этом сообщает местное «Фонтанка».

По данным издания, также 24 февраля заявление об увольнении из Бюро судебно-медицинских экспертиз написали две женщины — мать и дочь, которые работали медсестрой и медицинским регистратором соответственно.

Отмечается, что в городском комитете здравоохранения подтвердили только временную отставку Василенко, добавив, что вопрос с женщинами не решен.

Напомним, что ранее издание опубликовало видео из ординаторской морга на Екатерининском проспекте, где девушка в костюме морячки вылезает из коробки, начинает танцевать стриптиз и остается в стрингах.

Впоследствии это видео в редакцию издание прислал читатель, отметив, что происходящее он наблюдал из ординаторской. Тогда же заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее, отметив, что не видит в происходящем ничего необычного.

Ранее «ФАКТЫ» писали о полицейском, который помог героически разоблачить в Киеве проституток в стриптиз-клубе. Он дважды наведался в клуб, воспользовался предоставляемыми услугами, а затем стал ключевым свидетелем в деле. В итоге на скамью подсудимых попала администратор заведения, ей вменили в вину строгую статью УК — о вовлечении девушек в занятие проституцией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стриптиз в Питере

Печальный итог стриптиза в морге: в РФ "разобрались" с участниками корпоратива с обнаженкой

Прохор Шаляпин

"Завязал с бабушками": бывшая жена Прохора Шаляпина прокомментировала его новый роман

Виктор Павлик и Катерина Репяхова

53-летний Виктор Павлик ушел от жены к 25-летней фанатке (фото)

Maruv и Лев Лещенко

"Надо бросать эту родину": Лев Лещенко оскорбил Украину из-за желания спеть с Maruv

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер