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Печальный итог стриптиза в морге: в РФ "разобрались" с участниками корпоратива с обнаженкой
В российском городе Санкт-Петербурге, где недавно работников морга «оригинально» поздравили с праздником при помощи стриптиза, временно снят с должности заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко. Об этом сообщает местное «Фонтанка».
По данным издания, также 24 февраля заявление об увольнении из Бюро судебно-медицинских экспертиз написали две женщины — мать и дочь, которые работали медсестрой и медицинским регистратором соответственно.
Отмечается, что в городском комитете здравоохранения подтвердили только временную отставку Василенко, добавив, что вопрос с женщинами не решен.
Напомним, что ранее издание опубликовало видео из ординаторской морга на Екатерининском проспекте, где девушка в костюме морячки вылезает из коробки, начинает танцевать стриптиз и остается в стрингах.
Впоследствии это видео в редакцию издание прислал читатель, отметив, что происходящее он наблюдал из ординаторской. Тогда же заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее, отметив, что не видит в происходящем ничего необычного.
Ранее «ФАКТЫ» писали о полицейском, который помог героически разоблачить в Киеве проституток в стриптиз-клубе. Он дважды наведался в клуб, воспользовался предоставляемыми услугами, а затем стал ключевым свидетелем в деле. В итоге на скамью подсудимых попала администратор заведения, ей вменили в вину строгую статью УК — о вовлечении девушек в занятие проституцией.
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