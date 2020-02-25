Происшествия

Непогода в Украине: в Кировоградской области ветер сорвал крышу с больницы

Разгулявшаяся в Украине непогода не обошла стороной и Кировоградскую область: в Голованевске с центральной районной больницы 24 февраля сильный ветер сорвал часть кровли.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По данным спасателей, ветер сорвал кровлю из металлочерепицы площадью 20×50. Никто в результате происшествия не пострадал. Однако доступ к зданию ограничили.

«В результате провели внеочередное заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение об ограничении доступа в здание и проведении восстановительных работ», — сообщили в пресс-службе.

В целом в течение понедельника спасатели области пять раз выезжали на вызовы, связанные с повреждением кровель вследствие непогоды.

Напомним, что штормовой ветер 24 февраля, о котором предупреждали синоптики, особенно сильно проявился в южных областях и ряде центральных регионов. Ветер срывал крыши домов и валил деревья. Под порывами рушились уличные рекламные конструкции. А в Николаеве из-за стихии разрушен пешеходный мост, причем на переходе в этот момент находились люди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что похолодание и сильный ветер в Украину пришли вместе с циклоном Xanthippe. А после этого погодные условия ухудшились под влиянием циклона «Юлия».

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