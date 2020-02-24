Происшествия

Непогода в Украине оставила без света более 250 населенных пунктов

В Украине из-за сильного ветра и осадков обесточен 251 населенный пункт в семи областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская, Черновицкая, Житомирская и Ровенская области.

В понедельник, 24 февраля, без электроэнергии остались 70 населенных пунктов во Львовской области, 69 — в Ивано-Франковской, 65 — в Тернопольской, 23 — в Волынской, 12 — в Черновицкой, 11 — в Житомирской и один в Ровенской.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Спасатели также предупредили об ухудшении погодных условий в районах Черного и Азовского морей. Там ожидается сильный ветер и иногда высота волн до 30−40 дм.



«По данным Укргидрометцентра, утром 24 февраля по северо-западным районам Черного моря ожидается сильный ветер 25−28 м/с, высота волн 30−40 дм, на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25−28 м/с, высота волн 15−20 дм, местами значительные осадки», — говорится в сообщении ГС ЧС.

Напомним, 24 февраля в Украине, кроме северо-восточной части, ожидается ветер до 25 метров секунду.

По оценкам Украинского гидрометцентра, осложнение погодных условий в этот день будет отвечать ІІ («оранжевому») уровню опасности.

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