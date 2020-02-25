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В ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже пройден

8:21 25 февраля 2020 154
коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Вспышка коронавируса COVID-19 идет на спад, темпы распространения инфекции снижаются. Пик вспышки был преодолен в период с 23 января по 2 февраля. Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

В ВОЗ признают рост числа заболевших в Италии, Иране и Южной Корее, а также тот факт, что случаи заражения выявлены в более чем тридцати странах помимо Китая. Тем не менее, в организации считают неправильным использовать термин «пандемия».

«Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Да, конечно. Мы на этом этапе? По нашим оценкам, пока нет… Для использования термина „пандемия“ нет оснований», — настаивает гендиректор ВОЗ.

В ВОЗ подсчитали, что если болезнь протекала в легкой форме, то полное выздоровление наступает в течение двух недель. В случаях, когда болезнь осложнялась сопутствующими заболеваниями, на восстановление требовалось до шести недель. Уровень смертности от нового вируса составляет от 2% до 4% в городе Ухань и 0,7% за его пределами.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует три пути, чтобы сдержать распространение инфекции. «Во-первых, все страны должны уделять приоритетное внимание защите работников здравоохранения. Во-вторых, мы должны позаботиться о защите наиболее уязвимых людей — пожилых и с хроническими заболеваниями. В-третьих, мы должны защищать наиболее уязвимые страны», — говорит гендиректор ВОЗ.

Напомним, по последним данным на 25 февраля, по всему миру китайским коронавирусом нового типа заразились 80 тысяч человек. Подтвержден 2701 смертельный случай.

Фото un.org

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