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Деньги

НБУ ввел в обращение обновленную банкноту 200 гривен: как она выглядит

9:12 25 февраля 2020 38
Новые 200 гривен
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 гривен.

В НБУ уточнили, что купюры старого образца (2007 года) не нужно обменивать на новые. Их постепенно изымут из обращения по мере изношенности купюр.

По дизайну банкнота 2019 года выпуска будет похожа на старую — на ней сохранены все основные изображения: на лицевой — портрет Леси Украины, на обратной — въездная башня Луцкого замка, размер купюры оставлен прежним (75×148 мм).

В Нацбанке подчеркивают, что система защиты банкнот имеет высокий уровень, и что количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое. Например, в 2018 году из оборота изъято немногим более 800 штук фальшивых банкнот номиналом 200 гривен.

«Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам, денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты», — добавили в НБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую банкноту самого крупного номинала — 1000 гривен.

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