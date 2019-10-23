Деньги

Банкнота в 1000 гривен: как отличить настоящую от поддельной

В пятницу, 25 октября, Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту самого крупного номинала — 1000 гривен. Банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты. В частности, это полимерная лента, введенная в толщу бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На нее нанесено цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Кроме того, при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цвета от золотистого к нефритовому.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет выдающегося украинского ученного Владимира Вернадского. «Он избран за огромный вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», — сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

На оборотной стороне тысячной банкноты — здание президиума Национальной академии наук Украины. По размеру и цвету 1000 гривен заметно отличается от других находящихся в обращении банкнот, что поможет легко определять ее номинал. Размер новой купюры 75×160 мм. Основной цвет — голубой.

«Основная цель введения банкнот крупного номинала — снижение затрат на обслуживание наличного денежного обращения, — сообщил „ФАКТАМ“ председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо. — Средний срок эксплуатации бумажных денег — 2 года. В реальности это довольно большие постоянные затраты. Хотя себестоимость производства самой распространенной купюры в 200 гривен и в 1000 гривен не очень отличается. Купюра в 1000 гривен снижает затраты на обслуживание наличного обращения в 5 раз».

Напомним, с 1 октября в Украине выведены из обращения мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Согласно постановлению НБУ, еще в течение трех лет эти монеты можно без ограничений и бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов:

до 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков;

до 30 сентября 2022 года включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль»).

Стоит напомнить, что с 21 октября вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства. Теперь простые украинцы, имеющие большую задолженность перед банками или поставщиками жилищно-коммунальных услуг смогут объявить себя банкротами. Долг могут или реструктуризировать или погасить за счет продажи имущества должника.

Ранее в Украине определили любимую банкноту фальшивомонетчиков. И это не 500 гривен.

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