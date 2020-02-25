Мир

В США заговорили о введении санкций против Путина

В США лидеры демократов в Сенате потребовали ввести персональные санкции против российского президента Владимира Путина. Санкциями сенаторы хотят наказать Путина за попытки вмешательства в американские выборы в 2020 году.

Сенаторы считают, что кроме санкций против России и ее экономики пора ввести и персонализированную ответственность.

«Давно пришла пора направить точное, мощное и недвусмысленное послание президенту Путину. США быстро и решительно ответят на продолжающееся вмешательство властей РФ и их марионеток в выборы. США заставят платить высокую цену, как экономическую, так и политическую, за подобное вмешательство», — говорится в письме сенаторов, которое приводит New York Daily News.

Под письмом подписались сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун. Послание адресовано госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

«Настоятельно призываем вас наложить санкции на власти РФ и на всех российских субъектов, уличенных во вмешательстве в выборы, а также на тех, кто действует от имени властей РФ или финансово поддерживает попытки вмешательства в выборы», — говорится в письме.

Напомним, в США 20 февраля вновь был жестко поднят вопрос о возможности российского вмешательства в президентские выборы. Были озвучены данные американской разведки, что в 2020 году Россия пытается способствовать переизбранию Дональда Трампа на второй срок.

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