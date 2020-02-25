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Происшествия

Трое мужчин погибли страшной смертью в Киеве: фото и видео с места происшествия

10:23 25 февраля 2020 374
Спасатель у коллектора
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Рано утром во вторник, 25 февраля, в коллекторе, где загорелся мусор, погибли трое мужчин. Ранее в Одессе во время пожара в квартире погибли три человека — мужчина и две женщины.

Как сообщает «Информатор», ЧП в Киеве произошло возле дома по адресу улица Набережно-Корчеватская, 56/66. Около 6:20 спасателям сообщили, что из люка идет дым. Пожарные, прибывшие по вызову, приступили к тушению пожара, а когда спустились в люк, но нашли тела двоих мужчин без признаков жизни. Во время обследования коллектора позже был найден и третий погибший.

Возможно, двое погибших — бездомный, живший в коллекторе, и иногда бывавший у него приятель. Личности троих погибших на данный момент не установлены. По предварительным данным, они задохнулись.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой, в поселке Черноморское сгорел строительный вагончик — во время пожара погибли три человека.

Фото с сайта https://kiev.informator.ua.


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