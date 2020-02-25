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Шоу-бизнес

«Самая красивая женщина в мире» показала свои фото в полуголом виде

10:42 25 февраля 2020 114
Белла Хадид
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее назвали «самой красивой женщиной» в мире, опубликовала у себя в Instagram снимки, сделанные в Институте красоты Dior, где она принимала косметические процедуры. Как известно, Белла является лицом этого бренда. 23-летняя Белла позировала на кровати топлес, прикрыв обнаженную грудь рукой. А также в ванной — замотавшись в полотенце, но демонстрируя впечатляющее декольте. Публикация за считанные часы набрала более 1,3 миллиона лайков.

Ранее Хадид принимала участие в Неделе моды в Милане. Переезжая из этого итальянского города в Париж, она, сидя в самолете, сделала селфи в медицинской маске. На севере Италии, как известно, зарегистрирована вспышка коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что научным путем вычислили самого красивого мужчину в мире.

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