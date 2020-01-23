Стиль жизни

Почти голые Джиджи и Белла Хадид приняли участие в последнем показе Жан-Поля Готье (фото, видео)

Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье провел свой прощальный показ в театре Шатле в рамках Недели высокой моды в Париже. Дефиле было приурочено к 50-летию карьеры дизайнера. В нем приняли участие такие популярные модели, как Ирина Шейк, Карли Клосс, Ясмин Ле Бон, Джордан Данн. А в зале присутствовали Летиция Каста, Ева Герцигова, Карла Бруни.

Одними из самых ярких звезд вечера стали американские сестры-модели Джиджи и Белла Хадид, которые вышли на публику практически голыми. 23-летняя Белла демонстрировала в том числе и полностью прозрачное платье, из-под которого просвечивались трусики-стринги. Особенно эффектным был вид сзади.

Белла Хадид. Фото Getty

Фото Getty



Ее старшая сестра, 24-летняя Джиджи, появилась в необычном наряде в матросском стиле. В своеобразной формы тельняшке, которая едва прикрывала грудь.

Джиджи Хадид. Фото Getty

В финале шоу на подиум вышел и сам модельер в своей рабочей одежде, которому устроили овацию. Показ стал последним в профессиональной деятельности модельера.

Готье устроили овацию. Фото Getty

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, а в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Кафли Миноуг, Мэрилина Мэнсона и других знаменитостей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Белла Хадид прошлась по подиуму во время дефиле Alexandre Vauthier, надев блейзер на голое тело.

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