Шоу-бизнес

«Почку бы не отдал»: Виктор Павлик ответил на вопрос о невесте

Популярный украинский певец Виктор Павлик, который скоро женится в четвертый раз, ответил на вопрос пользователей Instagram о том, отдал бы он свою почку невесте, если бы была такая необходимость.

Видео с ответом Павлика опубликовала его невеста Екатерина Репяхова в сториз. Певец отшутился, что почки ему нужны. Кроме того, отметил он, будет еще пятая жена, нужно оставить что-то ей.

Напомним, ранее в интервью Павлик сам рассказал о том, что гадалка пообещала ему пять свадеб, но он хотел бы остановиться на четвертой. Правда, сейчас артист все чаще говорит о пятой свадьбе и смеется.

Также напомним, что невесте Павлика не нравятся публикации в СМИ о ней и будущем муже. Она даже показала, как отмывается от них в душе.

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