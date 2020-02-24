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Голая невеста Виктора Павлика шокировала его словами о любви до гроба (фото)
Молодая невеста популярного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как «отмывается» в душе после того, как ее интервью о будущей свадьбе появилось в СМИ.
«Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа», — подписала она свое голое фото.
Также Екатерина пообещала, что они с Виктором умрут в один день. «И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть», — резюмировала она.
Правда, самого Виктора Павлика такие обещания удивили. «А как же пятая жена?» — спросил он в комментариях. Как известно, ранее Павлик рассказывал, что гадалка обещала ему пять свадеб, а с Екатериной будет четвертая.
Напомним, что Репяхова активно готовится к свадьбе, примеряет платья и публикует фото в Instagram
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