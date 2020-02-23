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Под Одессой пьяный полицейский спровоцировал ДТП со смертельным исходом
Сотрудник полиции Одесской области в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением мотоциклом и попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб его пассажир. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Одесской области пьяный полицейский приехал оформлять ДТП.
На официальном сайте одесского регионального главка Нацполиции появилось сообщение о том, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Белгород-Днестровском районе, произошедшего под вечер 22 февраля:
«В результате аварии, произошедшей в селе Карналеевка, погиб 42-летний пассажир мотоцикла. Предварительно установлено, что 41-летний водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте. Мотоцикл перевернулся, а его пассажир от полученных телесных повреждений погиб.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следователь по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации".
Пока полицейские решали вопрос квалификации, им помогли сотрудники Государственного бюро расследований.
«Следователи установили, что мотоциклом МТ-11 управлял 41-летний инспектор физической безопасности одного из батальонов управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области. В результате ДТП 42-летний пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Полицейский находился в состоянии опьянения. У водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови», — говорится в официальном сообщении ГБР.
Правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?