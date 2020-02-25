- 14:20 Протесты в Новых Санжарах не испугали: в МИД рассказали о желающих эвакуироваться из Китая украинцах
- 14:14 Забрал деньги и личные вещи: «работа» ушлого вора в киевском кафе попала на видео
- 14:10 Угощение блинами и сжигание самого большого чучела в Украине: где в Киеве отметить Масленицу
- 13:59 В Луцке посреди улицы расстреляли собаку
- 13:56 Планируйте день правильно: гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
- 13:51 Зеленский угрожает оставить министров без зарплат: что произошло
- 13:40 Уснул за рулем: в Кременчуге патрульный устроил ДТП
- 13:32 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 13:25 Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
- 13:23 Жена экс-премьера России Медведева попала на "Миротворец"
- 13:12 На Закарпатье семью госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
- 13:11 Ураган в Николаеве снес крышу казармы: момент происшествия попал на видео
В Луцке посреди улицы расстреляли собаку (фото)
В Луцке на городском рынке неизвестные стреляли в собаку. Животное спасли луцкие волонтеры. Пса отвезли в ветеринарную клинику, и там врачи извлекли из тела металлический шарик для стрельбы.
Зоозащитники рассказывают, что пес был бродячим, отзывался на кличку Тайсон, его часто видели в районе Северного рынка. Около трех дней назад животное подстрелили, и все это время рана кровоточила, началось воспаление.
В полиции Луцка начали проверку факта стрельбы в общественном месте и жестокого обращения с животными.
Напомним, в Украине поддержан в первом чтении законопроект о том, чтобы за жестокое обращение с животными лишать свободы на срок до пяти лет. Инициатива была внесена после множества случаев издевательств над собаками и котами.
Фото Віталій Столярук/Facebook, Дзидз Віка/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!