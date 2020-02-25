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Происшествия

В Луцке посреди улицы расстреляли собаку (фото)

13:59 25 февраля 2020 173
собака
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Луцке на городском рынке неизвестные стреляли в собаку. Животное спасли луцкие волонтеры. Пса отвезли в ветеринарную клинику, и там врачи извлекли из тела металлический шарик для стрельбы.

Зоозащитники рассказывают, что пес был бродячим, отзывался на кличку Тайсон, его часто видели в районе Северного рынка. Около трех дней назад животное подстрелили, и все это время рана кровоточила, началось воспаление.

В полиции Луцка начали проверку факта стрельбы в общественном месте и жестокого обращения с животными.

Напомним, в Украине поддержан в первом чтении законопроект о том, чтобы за жестокое обращение с животными лишать свободы на срок до пяти лет. Инициатива была внесена после множества случаев издевательств над собаками и котами.

Фото Віталій Столярук/Facebook, Дзидз Віка/Facebook

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В Луцке посреди улицы расстреляли собаку (фото)

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