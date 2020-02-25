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Пьяные лицеистки устроили жуткий погром на кладбище ради забавы (фото)
В Николаевской области две пьяные ученицы лицея разбили несколько памятных плит на могилах на кладбище. Ранее в Винницкой области подросток разгромил около 60 могил.
Как сообщают в ГУНП в Николаевской области, акт вандализма произошел в Вознесенске — 24 февраля с соответствующим заявлением к правоохранителям обратился смотритель городского кладбища. В полиции уточнили, что на кладбище «порезвились» девушки 15 и 17 лет — ученицы местного лицея первого и второго курсов. Свой поступок подростки объяснили «чрезмерным употреблением алкоголя».
«За совершенное одна из злоумышленниц может нести уголовную ответственность, относительно второй, младшей, в силу возраста будут приниматься меры воспитательного характера», — добавили в полиции.
Следователи Вознесенского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа (до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) до лишения свободы на срок до трех лет
Правоохранители устанавливают окончательное количество поврежденных памятников и всех пострадавших, после чего будет решаться вопрос об объявлении старшей из злоумышленниц о подозрении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года, накануне Дня защитника Украины в Бахмуте Донецкой области вандалы испортили надгробия на могилах воинов, погибших в боях за освобождения Донбасса от российских оккупантов.
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