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В феврале заседания Рады прогуляли больше половины нардепов, — КИУ
Комитет избирателей Украины констатировал, что все пленарные заседания Рады в феврале 2020 года посетили лишь 178 народных депутатов из 325. Ранее Комитет избирателей проанализировал заявления Владимира Зеленского.
Таким образом, показатели посещаемости пленарных заседаний Рады в феврале существенно снизились по сравнению с другими месяцами. Так, в декабре 2019 года все заседания Рады посетили 240 народных депутатов, а в ноябре — 299 депутатов.
Наиболее высокие показатели посещаемости зафиксированы среди депутатов монобольшинства (75%), партии «Голос» (67%) и партии «Европейская солидарность» (62%).
А вот показатели посещаемости среди депутатов «Оппозиционной платформы — За життя» и ВО «Батькивщина» не дотянули и до 60% (составили 57% и 55% соответственно).
По мнению экспертов Комитета избирателей, сокращение количества депутатов в сессионном зале стало следствием перехода Рады в режим принятия Земельного кодекса, точнее, в режим рассмотрения «правочного спама».
«Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение скорее формальный, чем реальный механизм повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале», — допустил глава Комитета избирателей Алексей Кошель.
Напомним, что после того, как Рада ввела штрафные санкции для народных депутатов, прогуливающих заседания и работу в комитетах, за ноябрь прошлого года «вторую депутатскую зарплату» не получили 78 нардепов.
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