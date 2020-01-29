Оштрафовали на миллионы: в Раде наказали депутатов-прогульщиков

Украина

После того, как парламент поддержал решение штрафовать народных депутатов, прогуливающих заседания и работу в комитетах, за ноябрь прошлого года «вторую депутатскую зарплату» не получили 78 нардепов.

Как сообщают в «ЧЕСНО», общая сумма штрафов составила почти три миллиона гривен. Напомним, что прогульщиков теперь лишают средств, которые выделяются для покрытия затрат на расходы, связанные с депутатской деятельностью.

Сообщается, что больше всего прогуливали члены фракции «Оппозиционный блок — За життя» — там 50% парламентариев не получили свои «депутатские». Также среди прогульщиков числятся пятый президент Украины Петр Порошенко, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и оппозиционер Вадим Новинский.

В «ЧЕСНО» уточняют, что наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре — у «слуг народа» Александр Дубинский (93,3%), Алексея Жмеренецького (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%), который стал председателем Харьковской ОГА). У внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева — 91,8%, а у представителя ОПЗЖ Юрия Солода — 91% неголосования.

Также в ноябре 2019 года 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они были избраны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Комитета избирателей Украины, в декабре прошлого года система «Рада» ни разу не зарегистрировала в парламенте Любовь Шпак («Слуга народа»), Романа Иванисова (внефракционный), Виталия Данилова («Батьківщина»).

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