Хирурги во Вьетнаме первыми в мире пересадили руку от живого донора (фото)

Мир

Врачи военного госпиталя в столице Вьетнама Ханой утверждают, что сделали первую в мире пересадку руки от живого донора. Как сообщает издание Vietnam Net, пациентом стал 31-летний Пхам Ван Вуонг, переживший в 2016 году тяжелую производственную травму. Кисть и часть предплечья его левой руки были раздроблены — так, что хирургам пришлось их ампутировать.

Донором стал другой человек, также пострадавший на производстве. Он получил серьезную травму в верхней части руки — в районе подмышки. В течение трех недель медики пытались спасти его конечность. Но началась гангрена, и руку пришлось ампутировать. Однако нижняя ее часть была все еще здоровой. С согласия мужчины, чье имя не разглашается, его руку трансплантировали Пхаму.

Операция длилась около восьми часов. Теперь, когда прошло больше месяца после трансплантации, Вуонг уже может двигать своей новой рукой и держать в ней вещи — к примеру, теннисный мяч. Врачи полагают, что на полное восстановление уйдет примерно полгода.

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