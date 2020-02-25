Стиль жизни

Узнайте, к чему готовиться: гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака

Четверг, 27 февраля, — день, когда возможно все.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Постарайтесь не ждать помощи от людей, а рассчитывать только на собственные силы.

Телец

Следите за своими деньгами и документами — есть риск потерять их.

Близнецы

День требует повышенной гибкости, оперативности, умения приспосабливаться.

Рак

Возможна путаница с платежными и иными документами. Вам помогут друзья.

Лев

Хотя для Львов этот день будет непрост, но они смогут достичь поставленных целей.

Дева

С покупками торопиться не стоит, сделать правильный выбор вам будет сложно.

Весы

Будьте внимательны, если собрались подписывать договор или заключить сделку.

Скорпион

Хороший день для разнообразных обменов, разъездов, посреднических операций.

Стрелец

Совет звезд: не сидите на месте, налаживайте связи, ищите информацию.

Козерог

Не исключены судьбоносные встречи с людьми, которые согласятся стать покровителями.

Водолей

Водолеям в этот день можно попробовать себя в принципиально новых ролях.

Рыбы

Хороший день. Удача предвидится и в личных делах, и в развитии бизнеса, и в творческой сфере.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на неделю.

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