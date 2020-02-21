Скорпиона ждет дополнительная прибыль, а Рыб — интересное знакомство: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Отличный период предстоит тем, кто намерен кое-что изменить в своей личной жизни. Будете пользоваться огромным успехом у представителей противоположного пола. Однако не лишней окажется осторожность, проявленная в разговоре с малознакомыми людьми.

ТЕЛЕЦ. Имеете прекрасную возможность превратить своих противников в союзников, если проявите готовность к компромиссу и пустите в ход свое красноречие. Велика вероятность того, что вам сделают предложение, от которого сложно будет отказаться.

БЛИЗНЕЦЫ. Все, что было запланировано, удастся воплотить в жизнь. Хотя частенько будете волноваться и переживать, что не успеете справиться с поставленной задачей в срок. Воспитывайте в себе спокойствие и не сомневайтесь в собственных силах.

РАК. Будет много работы, но она, как известно, вас никогда не пугала. Благодаря профессионализму, готовности прийти на помощь ближнему сумеете громко заявить о себе на службе. В отношениях с близким человеком не пытайтесь проявлять характер.

ЛЕВ. Чувство неуверенности будет мешать проявить себя и на службе, и в личной жизни. Так что необходимо объявить войну этому вредному качеству. Благодаря тому, что обострится интуиция, сумеете избежать ошибок, недоразумений.

ДЕВА. Добросовестность и пунктуальность станут теми свойствами, которые помогут добиться желаемого. Услышав критику в свой адрес, не впадайте в гнев и негодование, а прислушайтесь к тому, что говорят. Только таким образом сумеете извлечь для себя пользу.

ВЕСЫ. Реализация творческих проектов, которых у вас в последнее время родилось немало, будет осуществлена. Конечно, вы должны при этом настроиться на длительный рабочий процесс и не отказываться от помощи тех, кто готов поделиться с вами своим мастерством.

СКОРПИОН. Вполне можете рассчитывать на дополнительную прибыль — для этого наступает достаточно благоприятный период. Отношения с любимым человеком выходят сейчас на первый план — и это правильно, поскольку очень важно для душевного равновесия.

СТРЕЛЕЦ. Напор, с которым вы пытаетесь решить свои вопросы, не всегда бывает оправдан, поэтому прибегать к таким решительным мерам вряд ли стоит. Предстоящий период хорош для размышлений, а не решительных действий — учтите это.

КОЗЕРОГ. Даже если вы не уверены на сто процентов в правильности своих действий, останавливаться на полпути звезды не рекомендуют. Двигайтесь вперед, но при этом постарайтесь взвесить все «за» и «против».

ВОДОЛЕЙ. В какой-то момент вам может показаться, что полностью запутались в сложившейся ситуации, выхода из которой не существует. На самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Необходимо просто остановиться и разобраться.

РЫБЫ. Многие задачи, которые ставит перед вами руководство, представляют сложность, но только не для вас. Сейчас вам по плечу многое, и окружающие это видят. На личном фронте можете рассчитывать на интересное знакомство.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астролог Людмила Булгакова рассказала, чем опасна Венера в знаке Овна .



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