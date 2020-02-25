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Здоровье и медицина

«Дарница» в 2019 году сохранила лидерство по количеству проданных лекарств

7:40 26 февраля 2020 24
Фармкомпания Дарница
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Дарница» по итогам 2019 года произвела и реализовала 152,7 млн упаковок лекарственных средств. Это составило 13,76% от общего количества проданных в Украине лекарств и почти вдвое превысило объем продукции конкурентов.

Как сообщают в компании, каждая седьмая упаковка лекарств в Украине выпускается под логотипом «Дарницы».

Общий объем розничного рынка лекарственных средств в Украине, по данным компании Proxima Research, в 2019 году составил 1 109 732 упаковки и сократился по сравнению с 2018 годом на 2,8%. Кроме «Дарницы» в топ-10 входят еще восемь украинских компаний, которые суммарно обеспечивают 49,3% производства фармацевтической продукции в Украине.

В денежном выражении рынок вырос на 15,22%, до 86 млрд грн.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» — семья Загорий.

Напомним, в 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых — диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

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