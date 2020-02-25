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В Киеве открыли новые станции зарядки электромобилей (карта)
На столичном Центральном ж/д вокзале, слева от центрального входа, установили зарядные станции для электромобилей. В Министерстве инфраструктуры утверждают, что со временем такое оборудование установят на вокзалах других городов страны. В ведомстве уверены, что развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров позволит большему числу украинцев пользоваться экологичными авто. Напомним, в Украине планируют разрешить электрокарам ездить по полосе общественного транспорта.
На Вокзальной площади в Киеве работают две станции, рассчитанные на одновременное обслуживание четырех автомобилей. Первый (50-киловаттный) чарджер оснащен двумя коннекторами: ССS Combo/Combo 2 и CHAdeMo. Второй — двумя коннекторами, один из которых — так называемый Type 1 (J-1772), через него можно пополнить батарею на 7 кВт*ч за каждый час зарядки. Этот тип коннектора позволит зарядить большинство популярных в Украине электрокаров. Через Type 2 (Mennekes) можно обеспечить зарядку электрокара на 24 кВт*ч за каждый час использования.
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Стоимость зарядки — 6,50 гривни за 1 кВт*ч. Ориентировочно полностью авто можно зарядить: 100-киловаттную батарею Tesla 100D — за 2 часа, Nissan Leaf 2019 — чуть дольше одного часа, BMW i3 — около 40 минут.
В столичном аэропорту Борисполь зарядку для электромобилей установили еще в прошлом году. Она находится на парковочной площадке Р4 у отеля. Полная зарядка для Nissan Leaf водителю обходится около 124 гривен, Renault Zoe — 182 гривни, Tesla (европейская) — 439 гривни. Оплата проводится через приложение ElectroUA.
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Зарядные станции электромобилей по городам Украины можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что в Украине до конца 2022 года продлена норма, освобождающая от НДС и акциза на ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями.
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А в ноябре прошлого года Tesla представила в Лос-Анджелесе новую модель электрокара — шестиместный пикап Cybertruck и обещала начать продажу этих авто в 2021 году.
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