- 01:35 Избивали прямо на уроке: ставший жертвой буллинга школьник попал в больницу с сотрясением мозга
- 00:56 Хуже коронавируса: извращенец хватал женщин на улице за грудь, чтобы "спасти их" от пауков
- 00:25 Минздрав показал украинцам "кино" про то, как не заразиться коронавирусом
- 25.02 23:56 «Наполи» и «Барселона» победителя не определили: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 25.02 23:55 Кто есть кто: бывший главный разведчик Франции получил работу на росТВ
- 25.02 23:55 «Бавария» второй раз в сезоне унизила соперника в Лондоне: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 25.02 23:23 Коронавирус наступает: в Украине хотят ввести контроль для въезжающих из Крыма и ОРДЛО
- 25.02 23:08 В Херсоне непогода уложила на больничные койки трех человек, один из них в коме
- 25.02 22:49 В Киеве открыли новые станции зарядки электромобилей (карта)
- 25.02 22:39 Алжир стал второй страной в Африке, подтвердившей заболевание коронавирусом на ее территории
- 25.02 22:16 Полиция рассказала подробности аферы, в которой подозревают сына экс-главы Конституционного суда
- 25.02 21:53 День ангела Светланы: самые лучшие поздравления и открытки
Хуже коронавируса: извращенец хватал женщин на улице за грудь, чтобы "спасти их" от пауков
Помимо проблем, связанных с наступлением на Гонконг коронавируса, его жителям доставляет хлопот и появление на улицах не совсем адекватных людей.
Так, недавно полицией был арестован 29-летний мужчина, который нападал на женщин под предлогом «борьбы с пауками, гусеницами и сороконожками». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на South China Morning Post.
Как правило, злоумышленник подходил к женщине и сообщал, что видит, как по ее спине ползет огромный паук или сороконожка. Предложив смахнуть членистоногое, мужчина вместо этого начинал ощупывать свою жертву и объявлял, что сороконожка упала ей за шиворот.
И уже после этого с полным правом запускал руку под одежду женщины, хватая ее грудь. Многие пострадавшие были настолько шокированы, что даже не пытались его остановить.
Три жертвы утверждают, что после встречи с извращенцем у них пропали бумажники, наличные и проездные, которые лежали в карманах куртки или сумке. Общая сумма похищенного составила 9,8 тысячи гонконгских долларов (около 31 тысячи гривен).
Несмотря на то, что нападения происходили с мая 2019 года, поймать извращенца удалось только недавно, когда он начал проявлять активность в связи с коронавирусом.
Орудовал негодяй обычно в кампусе Китайского университета Гонконга. Кроме того, он также подстерегал жертв на железнодорожной станции в Вонкоке — популярном торговом районе Гонконга. Полиции известно о десяти пострадавших.
Мужчину идентифицировали благодаря записям камер видеонаблюдения. Его подозревают в непристойных нападениях и кражах. В Гонконге непристойные нападения наказываются тюремным заключением на срок до десяти лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в качестве извращенцев могут выступать и педагоги: в Британии на нездоровом интересе к ученицам попался бывший учитель, который заглядывал под юбки девочкам-подросткам и поплатился за это.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Избивали прямо на уроке: ставший жертвой буллинга школьник попал в больницу с сотрясением мозга (видео)
Пульмонолог Екатерина Гончар: «Если в бронхах накопилось много вязкой мокроты, при вдохе и выдохе слышны хрипы»
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…