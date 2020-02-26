Мир

Хуже коронавируса: извращенец хватал женщин на улице за грудь, чтобы "спасти их" от пауков

Помимо проблем, связанных с наступлением на Гонконг коронавируса, его жителям доставляет хлопот и появление на улицах не совсем адекватных людей.

Так, недавно полицией был арестован 29-летний мужчина, который нападал на женщин под предлогом «борьбы с пауками, гусеницами и сороконожками». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на South China Morning Post.

Как правило, злоумышленник подходил к женщине и сообщал, что видит, как по ее спине ползет огромный паук или сороконожка. Предложив смахнуть членистоногое, мужчина вместо этого начинал ощупывать свою жертву и объявлял, что сороконожка упала ей за шиворот.

И уже после этого с полным правом запускал руку под одежду женщины, хватая ее грудь. Многие пострадавшие были настолько шокированы, что даже не пытались его остановить.

Три жертвы утверждают, что после встречи с извращенцем у них пропали бумажники, наличные и проездные, которые лежали в карманах куртки или сумке. Общая сумма похищенного составила 9,8 тысячи гонконгских долларов (около 31 тысячи гривен).

Несмотря на то, что нападения происходили с мая 2019 года, поймать извращенца удалось только недавно, когда он начал проявлять активность в связи с коронавирусом.

Орудовал негодяй обычно в кампусе Китайского университета Гонконга. Кроме того, он также подстерегал жертв на железнодорожной станции в Вонкоке — популярном торговом районе Гонконга. Полиции известно о десяти пострадавших.

Мужчину идентифицировали благодаря записям камер видеонаблюдения. Его подозревают в непристойных нападениях и кражах. В Гонконге непристойные нападения наказываются тюремным заключением на срок до десяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в качестве извращенцев могут выступать и педагоги: в Британии на нездоровом интересе к ученицам попался бывший учитель, который заглядывал под юбки девочкам-подросткам и поплатился за это.

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