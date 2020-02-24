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150 смертей в течение суток: число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592
В Китае число жертв нового коронавируса, ставшего причиной отмены знаменитого венецианского карнавала, возросло до 2592, при этом за сутки были зафиксированы 150 смертей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, передает ТАСС.
Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 409 и составило 77 150 человек.
В то же время на утро понедельника выздоровели 24 734 человека, а 1846 человек выписаны из больниц.
Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки — 149 — было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 131 — в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается 64 287 случаев заражения. В воскресенье из медучреждений были выписаны более 1,4 тыс. человек.
Увеличилось количество жертв опасного вируса и за пределами материкового Китая.
В Гонконге число заразившихся коронавирусом возросло до 74. Такие сведения приводятся в распространенной в понедельник сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая. Из 74 человек, у которых был подтвержден диагноз, 60 пациентов остаются госпитализированными, 12 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом.
Седьмой человек стал жертвой нового коронавируса в Республике Корея. Об этом в понедельник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. По его данным, число заразившихся увеличилось на 161 и составило 763. Ранее власти информировали о 602 инфицированных и шести умерших.
Новый случай заражения коронавирусом отмечен в Канаде. Об этом в воскресенье говорится в сообщении Министерства здравоохранения провинции Онтарио. Это уже десятый человек, заболевший пневмонией нового типа в Канаде.
В целом в мире зафикисировано 79 561 случая заражения коронавирусом. Из них 2619 случаев закончились смертельным исходом, а 25 029 пациентов смогли выздороветь. Такие данные приводит сайт wordometers.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус едва не стал причиной прекращения железнодорожного сообщения в Европе. В частности, Австрия перекрыла движение транзитных поездов из Италии. После проверки оно было возобновлено.
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