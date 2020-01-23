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Пагубная страсть педагога: бывший учитель-извращенец заглядывал под юбки девочкам и поплатился за это
Несмотря на то, что иногда женщины предпочитают появляться на школьных линейках без юбок, намного чаще извращенцы пытаются «получить доступ» к запретному сами.
Одним из таких «странных мужчин» оказался и бывший учитель из британского графства Дербишир, 38-летний Иэн Бенсли, заглядывавший под женские юбки без разрешения.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Metro.
Сообщается, что за три года экс-тичер снял скрытой камерой 131 видео, в которых фигурировали как взрослые женщины, так и девочки младше 16 лет.
Чаще всего извращенец занимался незаконной фотосъемкой в супермаркете в городе Дерби. Чтобы незаметно заглядывать под юбки, злоумышленник клал телефон на дно корзины для покупок таким образом, чтобы объектив был направлен вверх.
В июле 2018 года за этим занятием его застала бывшая уученица и сообщила в полицию, после чего у мужчины изъяли телефон и ноутбук. Помимо самодельных видео, снятых в супермаркете, у Бенсли нашли более 100 изображений, содержащих детскую порнографию.
На суде он признал вину в шести случаях изготовления непристойных фотографий с детьми и трех случаях нарушения общественных приличий. Его приговорили к лишению свободы на 12 месяцев.
Напомним, в сентябре прошлого года в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.
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