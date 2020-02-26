«Лион» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 26 февраля, на стадионе «Парк Олимпик Лионне», вмещающем почти 60 тысяч зрителей, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов французским «Лионом» и туринским «Ювентусом» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Руди Гарсии и Маурицио Сарри, за которой вы сможете следить в этой новости.

22 футболиста «Ювентуса» отправились в Лион

Наставник «Старой Синьоры» Маурицио Сарри взял в Лион 22 игрока, 18 из которых попадут в заявку на игру.

Вратари — Щенсны, Пинсольо, Буффон.

Защитники — Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани.

Полузащитники — Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матьюиди, Рабио, Бентанкур.

Нападающие — Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Квадрадо, Игуаин, Бернардески.

23 игрока «Лиона» готовятся к игре с «Ювентусом»

Пресс-служба «Лиона» опубликовала список игроков, которые готовятся к домашнему матчу с «Ювентусом». В нем — 23 человека, 18 из которых сформируют заявку в завтрашней игре.

Вратари: Лопес, Тэтэрушану, Рачиоппи.

Защитники: Дюбуа, Тете, Денайер, Марсело, Андерсен, Янга Мбива, Марсаль.

Полузащитники: Ауар, Какере, Тусар, Мендеш, Лукас, Гимараеш.

Нападающие: Террьер, Дембеле, Корне, Траоре, Токо Экамби, Гуири, Черки.

Судьи из Испании

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на матче бригаду рефери во главе с 36-летним Хесусом Хилем Мансано. В прежние годы этот служитель Фемиды, являющийся арбитром ФИФА с 2014 года, ни разу не пересекался ни с одной, ни с другой командами.

36-летний Хесус Хиль Мансано

«Лион» и «Ювентус» в своих чемпионатах

В прошлый уик-энд «Лион» уверенно разобрался на выезде с «Мецом» — 2:0 (Дембеле, 45+7; Айар, 90+4), продолжая подбираться к зоне еврокубков (у команды Руди Гарсии 37 очков и восьмое место в таблице — далеко впереди, на 25 баллов, расположился лидирующий «ПСЖ»).

Несмотря на бушующий в Италии коронавирус, «Ювентус» успел провести свой поединок серии А и одолел в гостях «СПАЛ» — 2:1 (Криштиану Роналду, 39, Рэмзи, 60 — Петанья, 69, с пенальти). В таблице «Старая Синьора» лидирует, опережая идущий вторым «Лацио» на один пункт.

История противостояния: «Ювентус» пока без поражений

Ранее команды дважды пересекались между собой в еврокубках. В сезоне-2013/2014 в четвертьфинале Лиги Европы «Старая Синьора» выиграла и в гостях (1:0), и дома (2:1), а в групповом турнире Лиги чемпионов-2016/2017 туринцы снова выиграли на выезде (1:0), а дома сыграли вничью (1:1), и успешно вышли в плей-офф (а «Лион» занял третье место и продолжил выступления в Лиге Европы).

"Ювентус" пока не проигрывает "Лиону" в еврокубках

Арена «Парк Олимпик Лионне»

Третий по вместимости футбольный стадион Франции «Парк Олимпик Лионне» (после «Стад де Франс» в Сен-Дени и «Велодрома» в Марселе), на котором состоится поединок был открыт в январе 2016 года. 59-тысячную арену, расположенную в пригороде Лиона Десин-Шарпье, построили к Евро-2016, на ее возведение потратили 410 млн евро.

Напомним, что в рамках Евро-2016 один из матчей на этом стадионе провела сборная Украины (с Северной Ирландией — 0:2), а в мае 2018-го там состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором испанский «Атлетико» разгромил французский «Марсель» (3:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Лион» — «Ювентус».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Лион», ФК «Ювентус»

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