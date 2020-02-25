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«Лион» – «Ювентус»: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В среду, 26 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лион» сыграет с туринским «Ювентусом». Поединок пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион», вмещающем 70 тысяч зрителей, начало — в 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ЛИОН» — «ЮВЕНТУС»
Перед очным поединком в Лиге чемпионов команды провели матчи национальных чемпионатов. «Лион» уверенно разобрался на выезде с «Мецом» — 2:0 (Дембеле, 45+7; Айар, 90+4), продолжая подбираться к зоне еврокубков (у команды Руди Гарсии 37 очков и восьмое место в таблице — далеко впереди, на 25 баллов, расположился лидирующий «ПСЖ»).
Несмотря на бушующий в Италии коронавирус, «Ювентус» успел провести свой поединок серии А и одолел в гостях «СПАЛ» — 2:1 (Криштиану Роналду, 39, Рэмзи, 60 — Петанья, 69, с пенальти). В таблице «Старая Синьора» лидирует, опережая идущий вторым «Лацио» на один пункт.
Следить за перипетиями поединка «Лион» — «Ювентус» в прямой трансляции, начиная с 22:00, можно будет на телеканале «Футбол 1».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не видят явного фаворита в ответном матче Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером».
Фото Getty Images
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