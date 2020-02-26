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Избивали прямо на уроке: ставший жертвой буллинга школьник попал в больницу с сотрясением мозга (видео)
В одной из школ Черкасской области разгорелся скандал, связанный с буллингом в учебном заведении: ученика избили дети из параллельного класса, выбрав в качестве мишени для придирок его якобы «немодные» прическу и телефон, а также необычное поведение.
Об этом передает ТСН.
По словам матери пострадавшего, 13-летнего Артема травят уже третий год, но если раньше родственники старались не выносить сор из избы, то теперь конфликт скрывать не намерены.
Мальчика избили прямо на уроке трудового обучения, в присутствии учителя. Сначала ребята из параллельного класса якобы пытались зацепить Артема словесно, затем начали откровенно оскорблять, а после этого перепалка перешла в избиение четырьмя школьниками одного.
Пытаясь защититься, мальчик получил удар по голове тяжелой деревянной щеткой.
В местной больнице ему поставили диагноз «вдавленный перелом теменной кости слева» и сотрясение мозга, и дали направление на Черкассы.
По словам матери пострадавшего, директор школы провела заседание независимой комиссии, где было доказано, что Артем рассказал правду. Одноклассник подтвердил его слова. Учителю трудового обучения объявили выговор.
В то же время в полиции заявляют о том, что для возбуждения дела об избиении нужно «провести дополнительные расследования», выслушав противоположную сторону.
В свою очередь, родители обидчиков просили у матери потерпевшего забрать заявление. Однако женщина, воспитывающая сына самостоятельно, не собирается этого делать и требует оплатить лечение сына.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что буллинг в подростковом возрасте может иметь еще более страшные последствия: к примеру, в Кривом Роге скончалась 14-летняя девочка, которая довела себя до анорексии из-за издевательств одноклассников.
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Избивали прямо на уроке: ставший жертвой буллинга школьник попал в больницу с сотрясением мозга (видео)
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