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От пышки до худышки: британская королева красоты рассказала, как смогла сбросить 51 кг за два года

При желании сбросить лишний вес и привести себя в порядок для женщины нет никаких преград, и она может реализовать свои самые заветные желания.

Об этом свидетельствует пример жительницы английского города Гримсби (графство Линкольншир) Джен Аткин, которая похудела вдвое и выиграла в конкурсе «Мисс Великобритания — 2020», пишет Daily Mail.

По признанию Аткин, еще три года назад ее вес составлял около 108 килограммов.

«Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю конкурс „Мисс Великобритания“, — утверждает она. — Но упорная работа всегда приносит свои плоды».

В пятницу, 21 февраля, 26-летняя британка девушка получила титул первой красавицы страны. В ходе состязания она рассказала, что для победы в конкурсе она активно занималась спортом и за два года сбросила 51 килограмм.

Помимо спорта ей помогло увлечение музыкой: в 2018 году она стала известной как кантри-певица и даже выпустила свой первый сингл.

При этом Джен понимала, что у худышки намного больше шансов стать звездой, чем у толстушки, поэтому старалась не только в музыкальной студии, но и в спортивном зале.

В то же 2018 году девушка принимала участие в конкурсе красоты и заняла второе место.

Не расслабляясь, упорная британка удвоила усилия, и наконец завоевала титул «Мисс Великобритания — 2020».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо упорства девушкам нужны знания о том, какие ошибки могут помешать сбросить лишний вес — их устранение позволяет добиться цели намного легче.

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