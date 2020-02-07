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Похудеть не получится: диетолог рассказала, какие три ошибки за завтраком не позволят сбросить вес

Пытаясь сбросить лишний вес, многие люди морят себя диетами с морским суперфудом или изнуряют организм многочасовыми тренировками. И при этом не могут привести себя в норму.

В чем же причина? Авторитетный австралийский диетолог Сьюзи Баррелл уверена, что дело — в трех ошибках, которые совершаются многими за завтраком, именно они не позволяют похудеть и оставаться в форме, пишет «Берлинер курьер».

Ошибка первая: слишком поздно. Многие встают в семь часов, но завтракают только в девять, пишет эксперт. Это распространенная привычка, не позволяющая похудеть. На самом деле утренний прием пищи должен быстро следовать за пробуждением, — это важно для активизации обмена веществ, подчеркивает специалист. Тем, кто встает в семь утра, нужно завтракать не позднее восьми, лучше в полвосьмого. Пропуск пищи мешает стройности: люди, игнорирующие завтраки, часто «теряют» форму.

Ошибка вторая: слишком мало белка. По словам Баррел, нередко лишний вес растет из-за недостатка белка в суточном рационе.

«Питательные вещества, из которых состоит ваш завтрак, влияют на вес. Многие утром едят продукты с высоким содержанием углеводов: мюсли, тосты, выпечку, джемы. В них много сахара, они насыщают быстро, но ненадолго, -чувство голода быстро возвращается. Вследствие этого мы едим больше — потребляем больше калорий и набираем вес», — поясняет диетолог.

Эксперт констатирует: чтобы и оставаться в форме, за завтраком нужно получить около 20 грамм качественного белка. Белковые продукты позитивно влияют на уровень инсулина в крови, который регулирует уровень сахара и обмен веществ — эти два фактора крайне важны для похудения и общего здоровья.

Диетолог рекомендует есть по утрам яйца, бобы, сыр, греческий йогурт.

Ошибка третья: калорийные напитки. Различные вариации кофе с молоком, сахаром и другими добавками, свежевыжатые соки являются отдельным продуктом — в них содержится много углеводов и калорий, подчеркивает специалист. Все это необходимо учитывать и не запивать подобными напитками без того плотные, сытные блюда. 200 лишних калорий в день, потребляемые регулярно, не только не позволят похудеть, но приведут к лишним сантиметрам на талии

Диетолог советует время от времени заменять утренний кофе с молоком на чашку зеленого чая.

Издание напоминает, что Сьюзен Баррелл известна своими публикациями на тему похудения и поддержания веса. В своем блоге Body + Soul диетолог регулярно напоминает о важности самого первого приема пищи, начинающего день.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые физические упражнения — наподобие отжимания от пола — совершенно неэффективны с точки зрения похудения, хотя многие люди уверены в обратном.

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