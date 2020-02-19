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Без постного белка никуда: немецкие диетологи назвали самые эффективные способы похудения

1:56 19 февраля 2020 60
Девушка хочет похудеть
Инф. «ФАКТОВ»

Некоторым фанатам здорового образа жизни удается сбросить вес при помощи таких «экстремальных» упражнений, как планка, но у очень многих людей лишние килограммы не уходят при занятиях спортом.

Но даже им не стоит расстраиваться, считают немецкие диетологи: в этом случае помогут довольно простые и выполнимые изменения в повседневной жизни, пишет издание Focus.

Предлагаемые варианты, как утверждают авторы исследования, со временем оптимизируют метаболизм.

Во-первых, специалисты рекомендуют сократить калорийность потребляемой пищи хотя бы на 150−300 кКа. Кроме того, человеку можно попробовать «интервальное голодание» и низкоуглеводную диету.

Также необходимо ввести в свой рацион здоровые жиры и постный белок — их можно найти в яйцах, орехах, оливковом масле, рыбе и твороге с низким содержанием жира. Диетологи советуют употреблять сложные углеводы — гречку, киноа, которая заменит рис, и цельное зерно.

При этом нужно продолжать занятия спортом, даже если килограммы не уходят. Дело в том, что спорт помогаетповысить метаболизм и укрепить мышцы — лучше всего это сделать при помощи силовых тренировок с интервалом в два-три дня.

Также человек не должен пренебрегать здоровым сном, поскольку недосып может спровоцировать переедание.

Напомним, что женщинам в возрасте после 50 лет похудение дается гораздо сложнее, чем после 30-ти. В то же время существуют способы, которые помогут в этом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трех ошибках, которые совершаются многими женщинами за завтраком и не позволяют похудеть и оставаться в форме.

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