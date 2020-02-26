Препарат против коронавируса начали тестировать на людях

Мир

В Америке ученые проводят первые клинические исследования противовирусного средства на добровольце — гражданине США, который подхватил коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Исследования проводят в Медицинском центре Университета Небраски (UNMC) в Омахе. Исследователи утверждают, что разработали антивирусный препарат широкого спектра действия. Ранее его тестировали, в частности, на людях с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

«Нам срочно необходимо безопасное и эффективное лечение COVID-19. Несмотря на то, что препарат вводили некоторым пациентам с COVID-19, у нас нет достоверных данных, которые бы указывали на то, что он может улучшить клинические результаты», — заявили исследователи.

Также сообщается, что в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано свыше сорока подтвержденных случаев коронавируса.

Тем временем «Немецкая волна» пишет, что китайский вирус, похоже, достиг Южной Америки — в Бразилии с симптомами коронавируса изолировали 61-летнего мужчину, который вернулся из поездки по северной Италии.

Бразильские власти вводят дополнительный контроль для прибывших из Италии, Германии и Франции. А Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране депутат Кум Ахмад Фарахани заявил, что в результате болезни, вызванной коронавирусом, в его городе умерли около 50 человек, а более 250 человек находятся на карантине.

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