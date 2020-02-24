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СМИ пишут о десятках жертв коронавируса в Иране

13:37 24 февраля 2020 248
женщины
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Эпидемия смертельного вируса COVID-19, которая стремительно распространяется в Европе и на Ближнем Востоке, в Иране унесла жизни 50 человек. Об этом заявил депутат парламента страны от города Кум Ахмад Фарахани, передает агентство Ирана ILNA.

По его словам, в феврале только в его городе от нового коронавируса скончалось около 50 человек. Более 250 человек находятся на карантине.

Отметим, власти Ирана впервые официально сообщили о случаях заражения новым вирусом 19 февраля и заявили о 12 смертельных случаях.

Как пишет Aljazeera, депутат обвиняет министерство здравоохранения Ирана в непрозрачности официальных данных о количестве погибших.

Вместе с тем, в МИД Украины призвали украинцев воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран из-за вспышек в стране коронавируса. А нашим гражданам, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется следовать указаниям иранских властей и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, а также избегать скоплений людей и мест массовых собраний.

Напомним, в Китае впервые зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань в январе текущего года. На сегодняшний день от коронавируса в Китае умер 2621 человек. Число заболевших достигло 79 636. Более 25 тысяч человек выздоровели. В городе Ухань зафиксировали 195 случаев повторного заражения инфекцией.

Болезнь распространилась уже на десятки стран. ВОЗ объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.

Межде тем, китайские ученые заявили, что разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против COVID-19.

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