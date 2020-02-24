- 14:35 На Донбассе КПВВ меняют режим работы: что важно знать
- 14:33 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:27 В Одессе рухнувшее из-за ветра дерево убило пенсионерку
- 14:26 В Украине от гриппа умер 43-летний мужчина
- 14:18 Дрон заснял гигантскую очередь за медицинскими масками в Южной Корее: впечатляющее видео
- 14:16 Коронавирус в Италии: в какие регионы страны лучше не ехать
- 14:05 В Карпатах нашли заблудившихся туристов: подробности спасательной операции
- 14:04 Игорь Николаев без усов взволновал сеть
- 13:48 В России хлеб начали продавать в кредит? Сеть обсуждает интересное фото
- 13:44 Ураган на западной Украине сносил крыши и заблокировал дороги: фото и видео последствий
- 13:38 Мама, роди меня обратно: новорожденная стала интернет-сенсацией из-за мрачного выражения лица
- 13:37 СМИ пишут о десятках жертв коронавируса в Иране
СМИ пишут о десятках жертв коронавируса в Иране
Эпидемия смертельного вируса COVID-19, которая стремительно распространяется в Европе и на Ближнем Востоке, в Иране унесла жизни 50 человек. Об этом заявил депутат парламента страны от города Кум Ахмад Фарахани, передает агентство Ирана ILNA.
По его словам, в феврале только в его городе от нового коронавируса скончалось около 50 человек. Более 250 человек находятся на карантине.
Отметим, власти Ирана впервые официально сообщили о случаях заражения новым вирусом 19 февраля и заявили о 12 смертельных случаях.
Как пишет Aljazeera, депутат обвиняет министерство здравоохранения Ирана в непрозрачности официальных данных о количестве погибших.
Вместе с тем, в МИД Украины призвали украинцев воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран из-за вспышек в стране коронавируса. А нашим гражданам, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется следовать указаниям иранских властей и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, а также избегать скоплений людей и мест массовых собраний.
Напомним, в Китае впервые зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань в январе текущего года. На сегодняшний день от коронавируса в Китае умер 2621 человек. Число заболевших достигло 79 636. Более 25 тысяч человек выздоровели. В городе Ухань зафиксировали 195 случаев повторного заражения инфекцией.
Болезнь распространилась уже на десятки стран. ВОЗ объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.
Межде тем, китайские ученые заявили, что разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...