Мир

Коронавирус на лайнере Dimond Princess: США приняли важное решение по эвакуации

Граждан США, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 в числе 3700 пассажиров заблокированы на круизном лайнере Dimond Princess, правительство США намерено эвакуировать.

По информации официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Генри Уолка, около 380 граждан США вывезут из Японии на двух самолетах, передает The Wall Street Journal.

Американцы должны прибыть на родину уже 16 февраля.

Карантин на борту лайнера должен окончиться 19 февраля.

Издание пишет, что медики оценят состояние граждан и не допустят на авиарейсы тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.

Напомним, на лайнере Diamond Princess зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом. На борту находятся 25 украинцев, двое из которых заболели. В Японии с борта круизного лайнера уже эвакуировали на берег пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.

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