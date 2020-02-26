Здоровье и медицина

Пять дней обсервации в Новых Санжарах: признаки ОРВИ не зафиксированы, — Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook сообщает подробности прохождения обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые размещены в санатории в Новых Санжарах в Полтавской области. По словам министра, в настоящий момент ситуация стабильная.

«Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории „Новые Санжары“, нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо», — пишет министр.

Вместе с тем, Скалецкая информирует о мерах, которые приняты для предотвращения проникновения вируса на территорию Украины.

«На заседании оперативного штаба принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом», — сообщила Скалецкая.

Перечень стран, охваченных коронавирусом, уже достаточно большой: Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Иран, Малайзия, Австралия, Германия, Вьетнам, ОАЭ, Франция, Великобритания, Канада, Филиппины, Индия, Кувейт, Российская Федерация, Испания, Оман, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Финляндия, Швеция, Бельгия, Египет, Израиль, Ливан, Бахрейн, Афганистан, Ирак.

По мере расширения географии распространения коронавируса их перечень может пополняться.

Также известно о подготовке медицинских учреждений к возможному проникновению коронавируса в Украину.

«У нас уже есть 30 наборов реагентов, которые передала Всемирная организация здравоохранения. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 900 человек. Также мы имеем около 12 000 мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5000 медперсонала, а в украинских больницах находятся более 2 тысяч инфекционных боксов», — сообщает подробности министр.

Зоряна Скалецкая напоминает также о необходимости в данный период тщательного соблюдать правила личной гигиены, что позволит обезопасить себя от возможного заражения.

«Государство готово противостоять коронавирусу COVID-19, но каждый из граждан также может внести свой вклад», — призывает Скалецкая.

Для тех, кто возвращается в Украину из стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, министр публикует ссылку с рекомендациями, что следует делать в таком случае: https://bit.ly/2SWhWhO

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в санатории «Новые Санжары» вместе с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Обсервация началась 20 февраля и продлится две недели.

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